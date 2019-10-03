رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة ستقيم بمكتبها.. لهذا السبب

أعلن مكتب الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين، البالغة من العمر 60 عامًا، قرار الأخيرة الإقامة في غرفة صغيرة جهزت إلى جانب مكتبها في الطابق الـ13 من مبنى المفوضية في بروكسل، بدلًا من استئجار شقة.

وقال مساعدوها، اليوم الخميس: ”يمكننا التأكيد أن السيدة فون دير لايين طلبت تجهيز مسكن لها في مكان تبلغ مساحته 25 مترًا مربعًا، إلى جانب مكتبها حين تمضي لياليها في بروكسل“، مؤكدين بذلك معلومات كانت أوردتها مجلة ”دي فيلت“ الألمانية.

وستتولى فون دير لايين مهامها رسميًا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين أوضح مساعدوها أن ”منزلها سيبقى في هانوفر، وقررت الانتقال إلى هذه الشقة الصغيرة في المبنى المؤمن للمفوضية بدلًا من استئجار شقة أو الإقامة في فندق، وإلى جانب الأمن فإن هذا الخيار له فوائد عملية لأنه يجنبها ازدحام السير في بروكسل“.

وكان سلفها جان كلود يونكر، البالغ من العمر 64 عامًا، والمتحدر من لوكسمبورغ احتفظ بمنزله في لوكسمبورغ وفضل ”استئجار شقة مساحتها 50 مترًا مربعًا في فندق لقاء 3250 يورو شهريًا“، وفقما أعلن في مقابلة مع صحيفة ”بيلد ام سونتاغ“ في وقت سابق هذه السنة.

وأضاف آنذاك أن ”رئيس المفوضية الأوروبية لا يحظى بمسكن رسمي ضمن مهامه“ وكذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأشار إلى أن ”الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقيم في قصر يدعونا إليه في بعض الأحيان من أجل أخذ قسط من الراحة، كل السفراء أيضًا لديهم مقارهم“.

وقال جان كلود يونكر إن ”مهام رئيس المفوضية الأوروبية هي وظيفة بدوام كامل تمتد على مدى 18 ساعة في اليوم“.

وراتب المفوضة الأوروبية يبلغ 28 ألف يورو شهريًا وتتلقى علاوة سكن بقيمة 4185 يورو، ولم يتضح على الفور ما إذا ستتمكن من طلب هذا المبلغ إذا كانت تقيم في مكتبها.