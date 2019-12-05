أردوغان يوافق على خطة دفاع لحلف الأطلسي بشرط دعم الحلفاء

نقلت قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية، اليوم الخميس، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن تركيا وافقت على خطة دفاع عرضها حلف شمال الأطلسي لمنطقة البلقان وبولندا بعد أن طلب بعض الحلفاء الدعم، مضيفًا أن الحلفاء يجب ألا يتخلوا عن تركيا في معركتها ضد الإرهاب.

وذكرت ”رويترز“، الأسبوع الماضي، أن تركيا ترفض مساندة خطة الدفاع إلى أن يقدم حلفاؤها الدعم لمعركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة سحب دعمها لخطة دفاع أخرى لتركيا.

وكان أردوغان قد قال قبل قمة حلف شمال الأطلسي، إن تركيا ستعطل الخطة إلى أن يعترف الحلفاء بالجماعات التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في ختام القمة، إن الحلفاء لم يبحثوا مسألة وحدات حماية الشعب الكردية، وإن تركيا رفعت حظرها عن الخطة.

وقال أردوغان للصحفيين في لندن بعد قمة حلف الأطلسي التي عقد فيها زعماء تركيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، محادثات منفصلة بشأن سوريا، إن الزعماء الأربعة سيجتمعون مرة أخرى في إسطنبول في فبراير/شباط.

وأضاف أن الزعماء الأربعة وافقوا جميعًا على إجراء محادثات ولو مرة كل عام من الآن فصاعدًا.