لماذا ألغت تركيا دورية مشتركة جديدة مع روسيا شمال سوريا؟

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا ألغت تسيير دورية مشتركة جديدة مع الجيش الروسي، شمال سوريا، كان مقررًا أن يتم تنفيذها، اليوم الخميس.

وأشار المرصد، إلى أن سبب إلغاء الدورية يكمن في ما وصفها بـ ”الأجواء غير المناسبة“، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفقًا لرواية المرصد، فإن دورية عسكرية روسية توجهت، اليوم الخميس، إلى منطقة قرب مدينة الدرباسية السورية الحدودية مع تركيا، في انتظار أن تنضم لها الدورية التركية من أجل تسيير الدورية المشتركة في المنطقة.

وأضاف المرصد، أن ضباطًا وجنودًا أتراكًا ترجلوا من آلياتهم وأجروا نقاشًا سريعًا مع الروس، قبل أن ينسحبوا نحو الأراضي التركية، فيما عادت الدورية الروسية إلى قاعدة انطلاقها في القامشلي، من دون أن يتم تسيير الدورية المشتركة المقررة.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيرت أول دورية مشتركة مع الجيش التركي في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما سيرت روسيا وتركيا الدورية الثانية عشرة المشتركة والأخيرة في الـ 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكانت الآليات التركية المشاركة في تلك الدوريات داخل الأراضي السورية، قد تعرضت للرشق بالحجارة والأحذية وأكياس الطلاء، وذلك تعبيرًا عن احتجاج الأهالي على مرور الآليات التركية في قراهم ومناطقهم، وكذلك تعبيرًا عن رفضهم للعملية العسكرية التركية شمال سوريا.

أما الآليات التي ترفع العلم الروسي فلم تتعرض للأذى أو الضرر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، إن القوات الروسية تلقى الود والترحاب من أهالي المنطقة التي يتم تسيير الدوريات المشتركة فيها، مشيرًا إلى أن علاقة بلاده جيدة مع الأكراد، تاريخيًا.

يذكر أن اتفاق سوتشي الذي تم توقيعه من جانب الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتضمن تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية التركية بعمق سبعة كيلومترات، وإبعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية قوامها الرئيس، لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود التركية نحو عمق الأراضي السورية.