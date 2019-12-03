بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع حلف شمال الأطلسي

وجاءت تصريحات بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود؛ فيما انطلقت قمة الناتو الثلاثاء في بلدة واتفورد على مشارف لندن.

إلا أنه استغل المناسبة للإعراب عن أسفه للعلاقات المتوترة بين موسكو والناتو، وقال إنه رغم محاولة روسيا اقتراح أجندة ”بناءة“ إلا أن ”تعاوننا منذ 2008 توقف بشكل شبه تام“.

وانتقد بوتين الناتو الذي أغضب روسيا بتقوية وجوده في دول على حدودها، بسبب ”تصرفه بشكل غير لائق وربما وقح دون أخذ المصالح الروسية في الاعتبار“.

ولم يخف بوتين في السابق استياءه من توسع الناتو وامتداده إلى جمهوريات سوفياتية سابقة، يعتبرها جزءا من منطقة نفوذ بلاده.

وقال الرئيس الروسي إن روسيا ”مجبرة على النظر إلى توسع الناتو، وتطوير بنيته التحتية العسكرية القريبة من حدودها على أنها أحد التهديدات المحتملة لأمن بلدنا“.

وأضاف أن التحالف عفا عليه الزمن، وأضاف ”لا يمكن أن تكون القوالب النمطية للتفكير في السنوات الماضية أداة فعالة لاتخاذ قرارات فعالة في ظل الظروف سريعة التغير في العالم الحديث“.

وأشار إلى أنه بينما لم يعد حلف وارسو بشأن الدفاع الجماعي الموقع بين الاتحاد السوفيتي والحلفاء الأوروبيين قائما، فإن الناتو ما زال يتوسع.

ومع ذلك أكد للحلف: ”ما زلت أعول على أن تسود المصالح في الأمن المشترك ومستقبل آمن وسلمي لكوكبنا“.