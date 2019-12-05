أردوغان: ليست لدينا أي مطامع في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده ليست لها أية مطامع في الأراضي السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، أمام حشد من أبناء الجاليتين التركية والإسلامية ببريطاينا التي يزورها حاليًا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الرئيس التركي في كلمته: ”نحن لا نطمع بالأراضي السورية لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد“.

وأضاف: ”بالطبع ظهر الجميع لتوجيه النصائح لتركيا متسائلين عن سبب وجودنا في سوريا، ولكن هؤلاء لهم رد واحد منا ألا وهو: قولوا لنا أولًا ماذا أنتم تفعلون في سوريا؟ فهل لديكم حدود مشتركة معها؟ بالتأكيد لا. إذًا ماذا تفعلون هناك؟“.

وتابع: ”لقد قدمتم من مسافات بعيدة تمتد لعشرات آلاف الكيلومترات، بينما نحن لنا حدود مشتركة مع سوريا تمتد لـ911 كم. وسنظل هناك حتى تطهير المنطقة من المتشددين“.