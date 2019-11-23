واشنطن تدعو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات النظام الإيراني‎

المصدر: إ ف ب

حثت الخارجية الأمريكية، شركات فيسبوك وتويتر وإنستغرام، على تعليق حسابات القادة الإيرانيين إلى حين عودة خدمة الإنترنت في إيران التي تشهد توترًا.

وانقطع الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع، بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة.

وقال براين هوك؛ المبعوث الأمريكي لإيران في مقابلة مع بلومبيرغ، ”إنه نظام شديد النفاق.. يقطع إنترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضاف ”ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر إلى تعليق حسابات المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف والرئيس حسن روحاني حتى يعيدوا خدمة الإنترنت لشعبهم“.

واندلعت اضطرابات في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بعد ساعات من إعلان إصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه الى الأسر الأكثر فقرًا، لكن الإجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية عميقة.

وغداة ذلك، قطع الإيرانيون عن العالم بعد تضييق مشدد على إمكانية الدخول إلى الإنترنت، ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال هوك ”قطع النظام انترنت لأنه يحاول إخفاء القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد“.

وفرضت واشنطن، يوم الجمعة، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد اذري جهرومي، وذلك ”لدوره في الرقابة الواسعة على الإنترنت“ في ايران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا في تغريدة بالفارسية يوم الجمعة المتظاهرين الإيرانيين إلى إرسال كل دليل على ”قمع“ من السلطات الإيرانية الى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم ”سيعاقبون على تلك التجاوزات“.