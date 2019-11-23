عبدالله بن زايد يبحث مع بومبيو الأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، يوم الجمعة. وقال بومبيو، عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”التقيت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وناقشنا سويًا الأنشطة الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة وآثارها السلبية على المنطقة“.…