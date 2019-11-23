إيران تعتقل صحفيًا بارزًا انتقد حجب الإنترنت

قال ناشط سياسي بارز في إيران، السبت، إن أجهزة الأمن اعتقلت الصحفي محمد مساعد، وأغلقت حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بسبب انتقاده قرار السلطات وقف خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات الشعبية.

وأشار الناشط، الذي لم يكشف عن هويته لإذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، إلى أن ”اعتقال الصحفي محمد مساعد جاء بسبب قيامه بنشر تغريدات خلال الأيام القليلة الماضية، عن الإغلاق الكامل للإنترنت في إيران، خلال موجة الاحتجاجات الشعبية“.

ويعد محمد مساعد الذي عمل سابقًا في صحيفة ”شرق“ الإصلاحية، من أبرز الصحفيين الاقتصاديين، ونشر العديد من التقارير التي تتحدث عن الفساد في إيران، وهو من الصحفيين النشطين على ”تويتر“.