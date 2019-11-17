نائب إيراني ثانٍ يستقيل من البرلمان مع تصاعد أزمة رفع أسعار البنزين

قدم النائب عن مدينة بوكان التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، محمد قاسم عثماني، استقالته لرئاسة البرلمان في الجلسة التي عقدت مساء الأحد.

ونقلت وكالة أنباء ”الطلبة“ الإيرانية عن النائب عثماني قوله: إنه ”عندما يقرر رئيس البرلمان علي لاريجاني شخصيًا التعليق على قضية رفع أسعار البنزين دون استشارة البرلمان، يبدو أن مواقفنا من هذه القضية ليست مهمة بالنسبة له“.

وأضاف: ”لهذا السبب فإن وجودي في البرلمان ليس له معنى، وأقدم استقالتي من البرلمان للنائب الأول مسعود بزشكيان الذي كان يدير الجلسة“.

والنائب محمد قاسم عثماني هو عضو لجنة الموازنة والحسابات الحكومية، وهو النائب الثاني الذي يقدم استقالته من البرلمان الإيراني، بعدما قدم عضو البرلمان عن التيار الإصلاحي محمود صادقي استقالته في وقت سابق من يوم الأحد.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية لليوم الثالث على التوالي موجة احتجاجات، بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.