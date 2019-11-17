متجاهلًا الاحتجاجات في إيران.. مستشار لخامنئي: سنواصل دعمنا لحزب الله اللبناني

أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني، أن بلاده ستواصل دعمها للحلفاء ممن أسماهم ”محور المقاومة“، حتى تدمير إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي الإيراني ضد النظام الإيراني؛ بسبب زيادة أسعار الوقود، وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، تصريحات الأدميرال شمخاني، خلال استقباله نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في طهران.

وقال شمخاني: ”لن يسود السلام والأمن في المنطقة، إلا مع الاختفاء التام لإسرائيل“، مضيفًا: ”بعد القضاء على تنظيم داعش باعتباره الآلة الأمريكية والإسرائيلية لضرب الاستقرار بالمنطقة، يسعى نظام الهيمنة إلى أزمة جديدة في المنطقة“.

وزعم شمخاني، أنه ”بعد هزيمة الولايات المتحدة في سوريا، قامت واشنطن بفرض الحصار والعقوبات على حزب الله اللبناني، كما قامت بإحداث اضطرابات في لبنان؛ بهدف التعويض عن خسائرها في الجبهات الأخرى“.

من جانبه، أشاد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، بما أسماه ”دعم إيران لمنظمات المقاومة التي تواجه إسرائيل“، على حد تعبيره.

وأكد نعيم، أن ”حزب الله لن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها الخطرة بالمنطقة“.