على صلة بشقيق روحاني.. إيران تعيد مطلوبًا بقضايا فساد واختلاس من ألمانيا

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء، إعادة رجل الأعمال ”رسول دانيال زاده“ من ألمانيا، بسبب حجم الديون واختلاس أموال من المصارف الإيرانية، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم القضاء ”غلام حسين إسماعيلي“.

وقال إسماعيلي إنه ”بجهود قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري تم استعادة رسول دانيال زاده أحد أهم الشخصيات المطلوبة للبنوك الإيرانية والمتورط بقضايا فساد مالي“، مضيفًا أن ”دانيال زاده تمت استعادته من ألمانيا بعد فراره من إيران”.

وأوضح: ”أعيد رسول دانيال زاده الذي كان يقيم في ألمانيا بعد فراره من إيران، إلى دبي أولًا، ثم إلى البلاد بجهود جهاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني“، مؤكدًا أن ”دانيال زاده أحد أكبر مديني البنوك في البلاد“.

وتابع أن ”رسول دانيال زاده لديه ملفات فساد وتلقي رشاوى ضمن القضية التي أدين فيها حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني، وأكبر طبري المسؤول السابق في السلطة القضائية، لكنه تمكن من الهروب من الخارج وقت محاكمات فريدون طبري“.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: ”الشخص (رسول دانيال زاده) مطالَب بأكثر من أربعة آلالاف مليار تومان وقد أخذها من البنوك ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بأكبر طبري وحسين فريدون“.

من هو رسول دانيال زاده

رسول دانيال زاده هو رئيس مصنع جيلان للحديد والصلب شمال إيران، والعضو المنتدب في مصنع ”كاويان“ كأول مصنع للصفائح الفولاذية الثقيلة، في مدينة الأهواز جنوب إيران.

ويأتي الإعلان عن اعتقال رسول دانيال زاده عقب موجة من تبادل الاتهامات بين الرئيس حسن روحاني والسلطة القضائية التي اتهمها روحاني بعدم الشفافية في مكافحة الفساد خاصة بالنسبة للشخصيات المحسوبة على التيار المتشدد.