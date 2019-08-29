نائب إيراني يصف الرئيس حسن روحاني بـ“الخائن“

هاجم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد جواد كريمي قدوسي، الخميس، الرئيس حسن روحاني، واصفًا إياه بالخائن؛ بسبب طلب روحاني من الدول الأوروبية قرضًا ماليًا“.

وكتب قدوسي في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”الشعب الإيراني الغيور، الرئيس روحاني بعث برسالة إلى الدول الأوروبية قال فيها⁩ إذا لم تتمكنوا من شراء النفط الإيراني، فعلى الأقل يجب منحنا قرضًا ماليًا“.

وأضاف مخاطبًا روحاني: ”كيف تقبل بهذا المستوى من الذلة، وأنت تقدم نفسك كمحامٍ وخادم للشعب الإيراني.. الفريق التفاوضي وشخص الرئيس (حسن روحاني)، وعلى وجه الخصوص، خائن، والشعب لن ينسى ذلك“.

وكان الرئيس الإيراني قال الإثنين الماضي، إنه مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا كانت هذه المفاوضات تسهم في رفع معاناة الشعب الاقتصادي.

وأجبرت واشنطن ضمن حملة العقوبات القصوى ضد طهران على تقليص الصادرات النفطية الإيرانية، وذلك بعدما أنهت فترة الإعفاءات لشراء النفط الإيراني في الثاني من مايو الماضي.

وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام اتفاق شامل مع إيران يشمل الصواريخ الباليستية.

وكان المرشد علي خامنئي قال في وقت سابق من اليوم بحسب ما نقلته عنه نشرة ”خط حزب الله“ التابعة لمكتبه الإعلامي: إن ”المفاوضات مع الولايات المتحدة غير واردة“، في رد على دعوة روحاني أمس للمرشد علي خامنئي بعدم التدخل في شؤون حكومته.