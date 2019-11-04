إيران تكشف عن إرسال روحاني رسائل إلى السعودية والبحرين

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الإثنين، أن الرئيس حسن روحاني بعث رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وملك البحرين بخصوص ما تسميه طهران ”مشروع السلام هرمز“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن ربيعي قوله خلال مؤتمر صحفي ”إن رئيس الجمهورية أرسل رسائل لقادة الدول الإسلامية حول مشروع السلام هرمز، حيث تؤكد فحوى هذه الرسائل على السلام والاستقرار بالمنطقة“ حسب قوله.

وأضاف قائلًا: ”الحكومة (الإيرانية) لطالما تؤكد على سعيها للسلام والاستقرار بالمنطقة، وعلى هذا الأساس كانت رسائل إلى ملكي السعودية والبحرين“، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بقوله: ”إننا نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة، فيما رأى أنه لا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار“، على حد وصفه.

وتزعم إيران أن ما تسميه ”مبادرة هرمز للسلام“ هي ”مبادرة سلمية تجاه دول الخليج كافة، تهدف لاستقرار دول المنطقة ومواصلة توفير الأمن الإقليمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية“.

لكن متابعين للشأن الإيراني يرون في المبادرة المذكورة تناقضًا مع سياسات طهران في المنطقة، وتدخلاتها في شؤون عدة عواصم عربية، عبر تقديم الدعم لوكلائها المحليين.