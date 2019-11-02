نائب روحاني: حماية مضيق هرمز حق سيادي لإيران

اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم السبت، أن بلاده إيران تعتبر حماية مضيق هرمز أحد حقوقها السيادية، الذي يعد من أهم الممرات المائية المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط.

وقال جهانغيري، في كلمة له خلال المشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند عاصمة أوزبكستان ”ينبغي على جميع البلدان الامتناع عن العمل الانفرادي على أساس مسؤوليتها عن صون السلام والأمن والنظام الدولي“.

وأضاف ”تعتبر إيران أي تدابير ضرورية لحماية أمن مضيق هرمز وحماية حدودها المائية كحقوق سيادية“، مشيرًا إلى أن ”إيران تشدد على الأمن البحري كمبدأ معترف به في القانون الدولي“.

وأشار إلى مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي أطلقها أواخر سبتمبر الماضي في نيويورك والتي حملت عنوان ”مبادرة هرمز للسلام“، معتبرًا أن ”هذه المبادرة فرصة لتحقيق سلام دائم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة، بما يضمن أمن نقل الطاقة والشحن والتبادل التجاري العالمي مع المنطقة“.

وتوقع النائب الأول للرئيس الإيراني أن تحظى هذه المبادرة الإيرانية بدعم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.

وفي معرض حديثه عن مستقبل الاتفاق النووي الذي بات مهددًا بعد الانسحاب الأمريكي منه في مايو العام الماضي، قال ”لن يستمر الاتفاق النووي إلا من خلال وفاء والتزام جميع الأطراف وأن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق“.

ورأى أن ”فرض عقوبات قاسية على الأمة الإيرانية هو مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.