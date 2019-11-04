توقعات بزيادة حادة في إنفاق صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية، زيادة إنفاق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، على الاقتصاد المحلي بشكل كبير بعد بيع حصته في شركة ”سابك“ السعودية وتلقيه إيرادات بيع شركة ”أرامكو“ لجزء من أسهمها قريبًا.

وقالت شركة ”جدوى للاستثمار“ في تقرير صدر يوم الاثنين، إن الصندوق ضخ ما يقارب من 32 مليار ريال (8.53 مليار دولار) العام الماضي والربع الأول من هذا العام في الاقتصاد السعودي، وإن ذلك انعكس في تنفيذ مشاريع ضخمة في المملكة؛ ما أسهم في دعم النمو في هذا القطاع والاقتصاد الوطني.

وأضاف التقرير أن هذه المؤسسة وصندوق التنمية الوطني سيلعبان ”دورًا قياديًّا“ في عملية الإنفاق والاستثمار في المملكة في المرحلة المقبلة، خاصة في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتسهم في تنويع مصادر الدخل في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيوسع دوره بشكل كبير بعد اكتمال تلقيه كامل الإيرادات من بيع حصته البالغة 70% في سابك بقيمة 259 مليار ريال (69 مليار دولار) إلى جانب العائد من بيع أرامكو لبعض أسهمها.

وقال: ”لهذا السبب من المتوقع أن يسجل مستوى إنفاق واستثمار الصندوق في الاقتصاد المحلي زيادة حادَّة في المرحلة المقبلة (…) كما من المتوقع أن تشهد العمليات الاستثمارية لصندوق التنمية الوطني زخمًا كبيرًا في تلك الفترة.“