انفراجة بجوّ متوتر.. إسلام آباد تسمح لهنود بزيارة معبد للسيخ داخل باكستان

وقعت الهند وباكستان اتفاقًا، اليوم الخميس، يتيح لزوار هنود عبور الحدود لزيارة ضريح للسيخ في بلدة باكستانية، في تعاون نادر بين القوتين المسلحتين نوويًا، على الرغم من التوتر والاشتباكات التي تشهدها الحدود بينهما، هذه الأيام.

ويتيح الاتفاق دخولًا بدون تأشيرات من الهند لبلدة كارتاربور الباكستانية، حيث يوجد المعبد في المكان الذي توفي فيه مؤسس ديانة السيخ جورو ناناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، في حفل توقيع الاتفاق بكارتاربور: ”هذا يوم احتفال“.

وأوضح فيصل أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سوف يفتتح النقطة الحدودية رسميًا أمام الزوار الهنود، يوم التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، ووقع فيصل الاتفاق نيابة عن الحكومة الباكستانية، مع مسؤول هندي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: ”كانت مفاوضات صعبة للغاية وشاقة مع الهند؛ نظرًا للتاريخ المشترك“.

وكان السيخ، وهم أقلية في الهند، يسعون منذ زمن لإتاحة وصولهم بشكل أسهل للمعبد الواقع على مسافة 4 كيلومترات داخل حدود باكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويأتي افتتاح نقطة العبور الحدودية قبيل الاحتفال بذكرى مرور 550 عامًا على ميلاد مؤسس ديانة السيخ، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.