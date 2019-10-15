ظريف يعلّق على وساطة عمران خان بين السعودية وإيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه يثمّن جهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يقوم بوساطة بين السعودية وإيران.

ووصل خان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى السعودية، بعد يومين من زيارة مماثلة لطهران، في إطار وساطة يقودها بين المملكة وإيران، بطلب أمريكي، بحسب تقارير إعلامية.

وكتب ظريف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء:“نثمن جهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتحقيق السلام في الخليج“.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد زار طهران، الأحد الماضي، والتقى الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي، ضمن جهود وساطته بين البلدين.