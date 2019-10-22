واردات الهند النفطية الأقل منذ 3 أعوام.. والسعودية تتصدر

أظهرت بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن أن واردات الهند من الخام تراجعت إلى أقل مستوياتها خلال 3 أعوام في سبتمبر/أيلول إلى 3.82 مليون برميل يوميًا، مع تقليص بعض شركات التكرير المشتريات بسبب إغلاقات لأعمال صيانة أو ترقية أنظمة الوقود.

كما أظهرت بيانات أن السعودية حلت محل العراق في الشهر الماضي كأكبر مورد للنفط إلى الهند بعد غياب عن الصدارة لنحو 13 شهرًا.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط في سبتمبر/أيلول عن 4 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2016 لتقل نحو 18.7% عن أغسطس/آب و8.4% عنها قبل عام.

وقال إحسان الحق، المحلل في ”رفينيتيف“: إن ”تراجع الواردات يرجع بصفة أساسية إلى أعمال في المصافي، إذ يتعين على شركات التكرير توريد وقود يستوفي المعيار الأوروبي يورو 6 في البلاد بدءًا من أول أبريل/نيسان. الأمطار الغزيرة وتباطؤ أنشطة البناء والصناعة تقلص الطلب على الوقود المكرر“، مضيفًا أنه ”بخفض سعر البيع الرسمي جذبت السعودية مزيدًا من العملاء مقارنة بالآخرين، وهم يواصلون تلبية الطلب حتى بعد التوقف الناجم عن هجوم المنشأتين“.

وصدرت السعودية نحو 823 ألفًا و500 برميل من الخام للهند في سبتمبر/أيلول مقابل 821 ألف برميل من العراق، بحسب البيانات الواردة من المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، وقلصت الهند الواردات من العراق في سبتمبر/أيلول بعد أن استوردت كميات قياسية في أغسطس آب.

وكانت السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا 0.75 دولار للبرميل، مقارنة بخفض العراق سعر خام البصرة الخفيف 0.4 دولار للبرميل.

وحلت الإمارات في المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للخام إلى الهند في سبتمبر/أيلول بعد فجوة سبعة أشهر، لتهبط نيجيريا إلى المركز الرابع الذي احتلته فنزويلا في أغسطس/آب. وكانت الإمارات خامس أكبر مورد في الشهر السابق.