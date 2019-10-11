رئيس وزراء باكستان يزور إيران بعد طلب أمريكي للوساطة بين الرياض وطهران‎

قال مسؤولان حكوميان، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيتوجه إلى طهران بعد أسابيع من طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وأكد مسؤول كبير في مكتب خان وآخر في وزارة الخارجية أن خان سيزور إيران في مطلع الأسبوع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان خان قد وافق على القيام بدور الوسيط.

وقال المسؤول في مكتب خان: ”رئيس الوزراء يتوجه إلى إيران غدًا أو الأحد على الأرجح“.

وتحدث المسؤولان لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، نظرًا لأن وزارة الخارجية لم تصدر إعلانًا رسميًا بعد.

وكان محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قال، يوم الخميس، إن خان قد يزور إيران والسعودية.