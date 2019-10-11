البنتاغون يؤكد نشر قوات إضافية في السعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات للسعودية، تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون ”جوناثان هوفمان“، في بيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر ”أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت، فضلًا عن منظومة ثاد الدفاعية“.

وتابع البيان: ”أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية“.

وكانت وكالة ”رويترز“ قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن الولايات المتحدة ”تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية، ربما آلاف“، في أعقاب هجوم 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

ويأتي النشر المحتمل للقوات في إطار سلسلة من الخطوات التي وصفتها واشنطن بأنها ”دفاعية“ عقب الهجوم على منشأتي النفط في السعودية الشهر الماضي، الذي تسبب بهزة في أسواق الطاقة العالمية.