بعد تعرضها لانفجار قبالة جدة.. ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“ تبدأ التحرك باتجاه مياه الخليج

بدأت ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“، التي تعرضت لهجوم اليوم الجمعة، بالحركة من مياه البحر الأحمر إلى مياه الخليج العربي.

وذكرت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، في بيان صحفي مقتضب لها، أن ”ناقلة النفط الإيرانية سابيتين التي تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر بدأت الإبحار باتجاه الخليج، لكن بسرعة أبطأ“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نفى المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات نصر الله دشتي أن تكون الناقلة ”سابيتي“ تلقت مساعدة بعدما تعرضت للانفجار قرب ميناء جدة السعودي.

وقال دشتي، في حديث لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“: ”لم يقدم أي طرف أية مساعدة للناقلة الإيرانية التي تعرضت للانفجار“، مضيفًا أن ”الناقلة لم تعاود الإبحار بعد وسنغير مسيرها للخروج من البحر الأحمر“.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه ”لا توجد معلومات حتى الآن عن السبب الرئيسي وراء الانفجار في الناقلة الإيرانية بالبحر الأحمر“، مشيرًا إلى أن ”فريقًا من الخبراء الإيرانيين يبحثون في غرفة عمليات تابعة لشركة النفط الإيرانية أسباب الانفجار“.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية: إن ناقلة النفط الإيرانية سابيتي تعرضت لأضرار محدودة جراء انفجار قرب ميناء جدة السعودي.

وقالت وكالة أنباء النفط الإيرانية ”شانا“: إن ”ناقلة النفط الإيرانية تعرضت لانفجارين في الساعتين 5:00 و5:30 جراء صواريخ على الأرجح، على بعد 60 ميلًا من ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر“.