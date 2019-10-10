أمريكا تحذر تركيا من ”عواقب“ الهجوم على سوريا

حذرت الولايات المتحدة، تركيا، عقب اجتماع بالأمم المتحدة يوم الخميس، من أنها ستواجه ”عواقب“ إن تجاهلت حماية السكان أو أخفقت في احتواء متشددي تنظيم داعش في هجومها على الفصائل الكردية بشمال شرق سوريا.

لكن السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت لم تحدد طبيعة تلك العواقب في تصريحات عقب اجتماع مغلق بمجلس الأمن بشأن سوريا.

وقصفت تركيا فصائل كردية مسلحة متحالفة مع الولايات المتحدة لليوم الثاني، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل عشرات وفرار عشرات الآلاف.

وقالت كرافت للصحفيين: ”ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة“.

ورفضت الولايات المتحدة وروسيا، الخميس، مقترحًا في مجلس الأمن الدولي لإدانة العملية العسكرية التركية في شرق نهر الفرات بسوريا.

وجاء رفض الولايات المتحدة وروسيا، المقترح الذي تقدمت به 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.

وطالبت الدول الخمس، مناقشة المستجدات شمال شرقي سوريا، والعملية التركية، في اجتماع مغلق.

وفيما أدانت ألمانيا العملية ”بشدة“، اقترحت بعض الدول إدانة مجلس الأمن الدولي للهجوم التركي، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

لكن الولايات المتحدة وروسيا لم توافقا على المقترح، ولم يستخدم أي من البلدين عبارة ”إدانة“ في تصريحهما بمجلس الأمن الدولي.

ويأتي الهجوم بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة في تحول مفاجئ في السياسة عقب اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية -وهي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن- جماعة إرهابية مرتبطة بمتمردين أكراد يشنون حربًا في تركيا منذ سنوات.

وأبلغت تركيا مجلس الأمن في رسالة أمس الأربعاء أن عمليتها العسكرية في شمال سوريا ستكون ”متناسبة ومدروسة وتتسم بالمسؤولية“.

وقال السفير التركي في الأمم المتحدة فريدون سينير أوغلو في الرسالة، إن ”العملية ستستهدف فقط المتشددين ومخابئهم ومواقعهم ومركبات ومعدات الأسلحة“.

وأضاف: ”تُتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع ضرر جماعي على السكان المدنيين“.