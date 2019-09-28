مع انطلاق آلية عزل ترامب.. من هم أبرز المعنيين بالمسألة الأوكرانية في الولايات المتحدة‎؟

المصدر: أ ف ب

برزت أسماء شخصيات عدة معنية بالمسألة الأوكرانية، مع انطلاق آلية عزل الرئيس دونالد ترامب، خصوصا بعدما تأكد تطرق الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني الى مسألة المرشح الديمقراطي المنافس ”جو بايدن“ وابن الأخير هانتر.

رودي جولياني ”الموفد“

كلف دونالد ترامب، محاميه الشخصي ”رودي جولياني“ العمل مع السلطات الأوكرانية بشأن التحقيق حول جو بايدن، المتهم بأن له مصالح خاصة في أوكرانيا، حيث إن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، هو اليوم في أفضل موقع لانتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي، ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

ومما قاله ترامب خلال اتصاله الهاتفي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”رودي يعرف تمامًا ما يجري، وهو شخص موهوب جدًا، في حال قمت بالتحادث معه سيكون ذلك رائعًا“.

والتقى جولياني خلال تحقيقه هذا العديد من المسؤولين الأوكرانيين، ما يعتبر تدخلًا في الشؤون الدبلوماسية للبلاد ويثير غضب الكثيرين في واشنطن، إلا أن جولياني يؤكد أنه ”تصرف بعد تشاور مسبق“ مع وزارة الخارجية.

نانسي بيلوسي.. المعارضة الشرسة

أعلنت نانسي بيلوسي؛ الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الثلاثاء، فتح تحقيق برلماني تمهيدًا لعزل دونالد ترامب المتهم بـ“الإخلال بالقسم الرئاسي“ عبر طلب مساعدة خارجية لإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وهذه المعارضة الشرسة لدونالد ترامب كانت عارضت طويلًا ضغوط الجناح اليساري في الحزب للدخول في آلية العزل بأسرع وقت.

ذلك أنها كانت تتخوف من أن لا ينجح الديمقراطيون في مسعاهم هذا، وأن يؤدي الأمر الى تعزيز تعبئة الجمهوريين وراء ترامب.

آدم شيف ”المحقق“

يترأس هذا النائب الديمقراطي (59 عامًا)، لجنة الاستخبارات داخل مجلس النواب، التي تحقق في تصرفات دونالد ترامب.

فهو الذي نشر مضمون الشكوى التي قدمها عنصر الاستخبارات، الذي تنبه الى مخابرة ترامب مع نظيره الأوكراني، وهو الذي استمع الى ما قاله الخميس مدير الاستخبارات الوطنية جوزف ماغوير بهذا الشأن، بعدما رفض الأخير المضي قدمًا بالإجراءات التي يفترض أن تعقب الإبلاغ عن خطورة ما ورد في المخابرة بين رئيسي البلدين.

ويعتبر ”شيف“ أن الشكوى تكشف ”الابتزاز“ الذي قام به دونالد ترامب؛ منح مساعدة عسكرية لأوكرانيا مقابل تعاون هذا البلد في التحقيق حول عائلة بايدن.

ووصف في هذا الإطار ترامب بـ“الرئيس المافيوي“.

المُبلغ عن المحادثة

يؤكد الشخص الذي أبلغ بمضمون المحادثة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، والذي ينتمي الى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حسب وسائل الإعلام، أن دونالد ترامب استخدم منصبه الرئاسي ”لطلب تدخل دولة أجنبية في انتخابات العام 2020 في الولايات المتحدة“.

ويبدو أن هذا العنصر عمل سابقًا في البيت الأبيض، ويعرف السياسة الأوكرانية، حسب ما نقلت ”نيويورك تايمز“.

ولم يكن هذا العنصر شاهدًا بشكل مباشر على المخابرة الهاتفية، لكنه قارن المعلومات التي يملكها مع معلومات أخرى في ”إطار العلاقات العادية بين وكالات الاستخبارات“.

الممثل السابق الذي أصبح رئيسًا

قبل أن ينتخب رئيسًا لاوكرانيا في نيسان/أبريل الماضي، لعب فولوديمير زيلينسكي، دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني، ثم انتخب رئيسًا وهو في الحادية والأربعين من العمر، ووعد بمحاربة الفساد ووضع حد للحرب الدائرة في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وخلال الاتصال الهاتفي بينهما؛ بدا الرئيس الأوكراني ”متملقًا“ مكيلًا المديح لنظيره الأمريكي.

وفي تصريح الأربعاء، وصف زيلينسكي حديثه الهاتفي مع ترامب، بأنه كان ”طبيعيًا“، مضيفًا ”لم يفرض أحد أي ضغط علي“.