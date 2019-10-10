معارض تركي: أردوغان لم يبلغ البرلمان بالعملية العسكرية في سوريا

قال إنجين أوز كوتش، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يبلغ البرلمان بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات التركية في شرق سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام اجتماع طارئ لهيئة حزب الشعب المعارض، لمناقشة تداعيات العملية العسكرية التركية المسماة ”نبع السلام“ على الشمال السوري.

وانتقد القيادي المعارض قرار أردوغان، فضلًا عن السياسة التركية في الجوار السوري، قائلًا: ”أردوغان أبلغ رئاسة حزب العدالة والتنمية بالعملية، ولم يبلغ البرلمان، هذا انعدام للجدية ليس له نظير، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعلم ما لا نعلمه نحن، ترامب يهين تركيا، ويمطرها بالأوامر“.

واستنكر أوز كوتش، وفق موقع ”توكنماز خبر“، المصطلحات التي رددها أردوغان وأنصار الحزب الحاكم إزاء العملية العسكرية، من بينها وصف الهجوم بـ“الفتح“، في الوقت الذي أرجع فيه الرئيس التركي سبب التوغل العسكري إلى ”تحقيق الأمان“.

وقال إن أردوغان ”أغلق آذانه عن سماع اقتراحاتنا، وقام بما يريده“، متابعًا: ”قام (أردوغان) بالاتصال برؤساء الأحزاب بعد أن أطلق العملية، تحدث معهم دقيقة أو دقيقتين يبلغهم (أننا داخلون)“.

واختتم القيادي البرلماني بأن رؤية حزب الشعب تجاه سوريا واضحة، فهي تستند إلى ”ضرورة بناء علاقات مع الدولة الشرعية في سوريا، والحيلولة دون هدر المزيد من الدماء، هذا هو طريق إيجاد حل سياسي هناك“.

وبدأت تركيا توغلًا في شرق سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة، أمس الأربعاء، بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع الأكراد.