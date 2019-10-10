روسيا والسعودية تخططان لتوقيع اتفاقات بملياري دولار

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديمترييف للصحفيين، اليوم الخميس، إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، الأسبوع المقبل.

وأضاف كيريل ديمترييف، أن الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.

وعلى صعيد متصل، قال الكرملين إن بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، خلال زيارته للسعودية، وإجرائه محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف لصحفيين في إفادة، اليوم الخميس، أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات من 2.3 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.