تركيا ترجئ اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى "الناتو"

وكانت تركيا ألغت زيارة معلنة لوزير الدفاع السويدي، كانت تهدف لتجاوز اعتراضات أنقرة على ترشح ستوكهولم.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الاثنين، إنه "لم يعد بإمكان السويد الاعتماد على دعم أنقرة"، بعد أن أحرق ناشط من اليمين المتطرف نسخة من المصحف خارج السفارة التركية في ستوكهولم، السبت.

وألمحت فنلندا للمرة الأولى، الثلاثاء، إلى احتمال انضمامها للحلف بدون السويد، بعد أن أكدت تركيا في عدة مناسبات عدم اعتراضها على هذه الخطوة.

وتتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين أكراد تصفهم بأنهم "إرهابيون"، لا سيما من حزب العمال الكردستاني.

وحتى الآن، صادقت 28 دولة من أصل 30 عضوًا في الحلف الأطلسي على انضمام البلدين الشماليين، وهي خطوة يجب أن تتم بالإجماع.

وبالإضافة إلى تركيا، وحدها المجر - التي تؤكد أنها لا ترغب في العرقلة - لم تعطِ بعد موافقتها النهائية.

وتعتبر تركيا أي تقدم محتمل "رهنًا بالخطوات السويدية" لتسليم الأشخاص الذين تتهمهم "بالإرهاب" أو "المشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016" ضد أردوغان.