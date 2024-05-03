"بلومبيرغ": بوتين يزور الصين منتصف مايو

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جين بينغ، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 مايو/ أيار.

وستكون هذه الزيارة الأولى خارجيًا لبوتين منذ انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس/ آذار.

وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الروسي للصين في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأبرم بوتين اتفاقية شراكة "بلا حدود" مع نظيره الصيني شي جين بينغ في فبراير/ شباط 2022 قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بداية الحرب مع أوكرانيا.

واكتسبت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين أهمية أكبر بالنسبة لموسكو بعد أن فرضت عليها الدول الغربية سلسلة متعاقبة من العقوبات منذ بدء الحرب.