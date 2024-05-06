صحيفة: أسطول الطائرات المدنية الإيرانية متهالك باستثناء 8 فقط

كشف تقرير صحفي عن "تهالك" أسطول الطائرات في إيران، مع عدم وجود أكثر من 8 طائرات "موثوقة" للنقل الداخلي والخارجي.

وقالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الإيرانية، إن إحصائيات وصفتها بـ"المثيرة للقلق" تؤكد أن عدد الطائرات "السليمة والموثوقة" في إيران لتنظيم الرحلات الجوية الداخلية والخارجية يبلغ ما بين 7 و8 طائرات فقط.

وذكرت الصحيفة، الاثنين، أن "الخبراء في مجال قطاع التوريد يؤكدون أنه باستثناء 3 طائرات إيرباص و13 طائرة ATR وطائرات إيرباص 340 لشركة ماهان، يجب إعادة تدوير أسطول البلاد بأكمله".

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما ذكره الخبراء بالقول "بينما تمتلك دول إقليمية مئات الطائرات بحالة جيدة، فإن عدد الطائرات الموثوقة في إيران هو 7 أو 8، أما باقي طائرات البلاد فهي متهالكة".

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية الإصلاحية، في تقرير لها، أن صناعة الطيران المدني في البلاد أصبحت في ورطة بسبب تهالك أسطول الطيران وعدم قدرته على استيعاب الرحلات الداخلية والخارجية.