استطلاع: الصين لا تملك القوة العسكرية لغزو تايوان

شكّك خبراء أمريكيون وتايوانيون في قدرة الصين على غزو تايوان بقوتها العسكرية الحالية، وقال استطلاع إن جيش التحرير الشعبي الصيني غير قادر على تنفيذ غزو برمائي للجزيرة.

ووثق استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية آراء 52 خبيرًا أمريكيًّا و35 تايوانيًّا في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023 الماضيين، قال 27% منهم فقط، إن الصين تملك القوة العسكرية اللازمة لغزو تايوان.

وأفاد تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، بأن الاستطلاع ارتكز على خبراء يتمتعون بخبرة واسعة في الحكومة الأمريكية وأكاديميين وخبراء في مؤسسات فكرية أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس من قبل.

وقال التقرير إن 96% من الخبراء الأمريكيين كانوا واثقين من أن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان إذا غزتها الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.