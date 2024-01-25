استطلاع: الصين لا تملك القوة العسكرية لغزو تايوان
شكّك خبراء أمريكيون وتايوانيون في قدرة الصين على غزو تايوان بقوتها العسكرية الحالية، وقال استطلاع إن جيش التحرير الشعبي الصيني غير قادر على تنفيذ غزو برمائي للجزيرة.
ووثق استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية آراء 52 خبيرًا أمريكيًّا و35 تايوانيًّا في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023 الماضيين، قال 27% منهم فقط، إن الصين تملك القوة العسكرية اللازمة لغزو تايوان.
وأفاد تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، بأن الاستطلاع ارتكز على خبراء يتمتعون بخبرة واسعة في الحكومة الأمريكية وأكاديميين وخبراء في مؤسسات فكرية أدلوا بشهاداتهم في الكونغرس من قبل.
وقال التقرير إن 96% من الخبراء الأمريكيين كانوا واثقين من أن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان إذا غزتها الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
واتفق 91% من الخبراء الأمريكيين على أن الصين يمكن أن تفرض حظرًا على تايوان، ما يقيد تدفق البضائع من وإلى الجزيرة. وقال 63% من الخبراء التايوانيين إن الصين قادرة على القيام بذلك.
ورجح 81% من الخبراء الأمريكيين أن بكين يمكن أن تفرض حصارًا عسكريًّا على تايوان، بينما وافق 60% من الخبراء من تايوان على هذا الطرح.
ولفت تقرير "بزنس إنسايدر" إلى أن كلا الطرحين، يمكن أن يؤديا إلى غزو، إذ تقوم الصين بتطويق تايوان قبل أن تشن هجومًا.
وشدد التقرير على أن انتخاب تايوان لـ"لاي تشينج تي" رئيسًا جديدًا للجزيرة، تسبب في إثارة المخاوف من مضاعفة الصين عدوانها على الجزيرة.
ويُنظر إلى صعود لاي في تايوان على أنه مصدر محتمل لمزيد من الصراع، رغم تعهده بالحفاظ على الوضع الراهن.
وفي علامة على التوترات المتزايدة المقبلة، أصدرت بكين توبيخات فردية للدول في جميع أنحاء العالم لتهنئتها "لاي" على فوزه في الانتخابات.