اجتماعين مرتقبين يضعان بايدن وزيلينسكي أمام معضلة الحرب

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الاسبوع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالنورماندي في فرنسا ثم مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

وسيبحث الجانبان الحرب التي تخوضها أوكرانيا ضد روسيا، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء.

ويأتي هذا الدعم المزدوج بعد أن واجه بايدن انتقادات عقب إعلانه أنه لن يحضر قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا لانشغاله بدلاً من ذلك بحضور حفل لجمع التبرعات الانتخابية يشارك فيه نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى باريس، إن بايدن "ستكون لديه الفرصة للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن بايدن سيبحث معه "الوضع الراهن وكيف يمكننا مواصلة دعمنا لأوكرانيا وتعميقه".

وكشف ساليفان أن بايدن من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري بإيطاليا من 13 إلى 15حزيران/يونيو، التي ستركز على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وقال ساليفان: "في غضون ما يزيد عن أسبوع بقليل، سيعقد الرئيس اجتماعين مهمين مع الرئيس زيلينسكي".

ومع ذلك لن يحضر بايدن قمة أوكرانيا في سويسرا التي تلي قمة مجموعة السبع مباشرة.

واعتبر زيلينسكي أن عدم حضور بايدن يعزز من موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وستحضر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع سوليفان القمة السويسرية.