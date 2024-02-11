3 مرشحين ينافسون بوتين على رئاسة روسيا.. من هم؟

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في الاتحاد الروسي، إيلا بامفيلوفا، مشاركة أربعة مرشحين فقط، بالسباق الرئاسي، من أصل 11 مرشحًا كانوا أعلنوا نيتهم المشاركة بالانتخابات. ويعد بوتين المرشح الأوفر حظًّا، للفوز بانتخابات الرئاسة القادمة، وبنسبة أصوات عالية جدا؛ إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تأييد 79,8% من المواطنين الروس له.

وفي المحصلة سينحصر الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لأربعة مرشحين قامت لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي بتسجيل ترشحهم رسميا، وهم ليونيد سلوتسكي (من الحزب الديمقراطي الليبرالي)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي)، وفلاديسلاف دافانكوف حزب (الشعب الجديد). إلى جانب الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل).

ورفضت اللجنة تسجيل سيرعي مالينكوفيتش عن حزب (شيوعيو روسيا)، وبوريس ناديجدين (المبادرة المدنية)، والمرشحين اللذين رشحا أنفسهما أناتولي باتاشيف ورادا روسكي.

أما عن المرشحين الذين "بقوا في الميدان" لمنافسة بوتين على منصب الرئاسة، فهم:

نيكولاي خاريتونوف، رئيس اللجنة النيابية لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي (الحزب الشيوعي)

ولد في 30 أكتوبر 1948 في قرية ريزينو بمنطقة أوست تارك بمنطقة نوفوسيبيرسك. تخرج في معهد نوفوسيبيرسك الزراعي عام 1972 وأكاديمية الاقتصاد الوطني التابعة لحكومة الاتحاد الروسي عام 199، وهو مرشح لدرجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية منذ العام 1999.

كما أنه كان عضوًا بالحزب الشيوعي السوفيتي حتى عام 1991، ونائب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية 1990-1993. وشارك في تأسيس الحزب الزراعي الروسي عام 1993، نائب في الغرفة الدنيا في البرلمان الروسي (الدوما) لثماني دورات متتالية (أحد النواب الثلاثة الحاليين في مجلس الدوما الذين فازوا بالدورات الانتخابية الثماني دون انقطاع).

منذ عام 2003، أصبح عضوًا بالحزب الشيوعي الروسي. في 14 مارس 2004، ترشح خاريتونوف لمنصب الرئيس الروسي عن الحزب الشيوعي الروسي، وبحسب نتائج التصويت حلّ في المركز الثاني من بين ستة مرشحين، وحصل على 13.69% من الأصوات، وفي عام 2008 نال عضوية هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب.

و منذ عام 2011-2021 - ترأس لجنة مجلس الدوما النيابية المعنية بالسياسة الإقليمية ومشاكل الشمال والشرق الأقصى، منذ عام 2021 يرأس لجنة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي. و في 23 ديسمبر 2023، رشح مؤتمر الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية خاريتونوف لانتخابات الرئاسة الروسية وفي 9 يناير 2024، تم تسجيله من قبل لجنة الانتخابات المركزية كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024.

فلاديسلاف دافانكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي (حزب الشعب الجديد)

ولد في 25 فبراير 1984 في مدينة سمولينسك، وتخرج في كلية التاريخ بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف) عام 2006، ومن الجامعة الاجتماعية الحكومية الروسية عام 2008، مرشح في العلوم الاجتماعية، منذ عام 2013.

منذ عام 2020، أصبح عضوًا في حزب الشعب الجديد، الذي أنشأه أليكسي نيتشايف، وعضو المجلس المركزي للحزب.

أصبح نائبًا في مجلس الدوما للاتحاد الروسي منذ عام 2023، والنائب الأول لرئيس حزب "الشعب الجديد"، شارك في انتخابات عمدة موسكو الأخيرة وحلّ في المركز الرابع من بين 5 مرشحين بنسبة 5.34% من الأصوات.

في 24 ديسمبر 2023، رشحه مؤتمر حزب "الشعب الجديد" للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي 5 يناير 2024، سجلته لجنة الانتخابات المركزية كمرشح لمنصب رئيس روسيا.

ليونيد سلوتسكي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية

ولد في 4 يناير 1968 في موسكو، خريج معهد موسكو الاقتصادي والإحصائي (1996، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 2001، منذ عام 1990، عمل كمدير قطاع في جهاز رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية؟

كما أنه عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي منذ عام 1999 - نائب في مجلس الدوما في الاتحاد الروسي من دورته الثالثة وحتى الحالية الثامنة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي. في 2011-2016 - رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي والعلاقات مع المواطنين، منذ عام 2016 - رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، منذ مايو 2022 صار رئيسًا للحزب الديمقراطي الليبرالي وزعيم كتلته في الدوما.

رأس كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية( لومونوسوفا) منذ 2020، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السلام الروسية منذ 2002

في 19 ديسمبر 2023، تم ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد الروسي في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفي 5 يناير 2024، سجلت لجنة الانتخابات المركزية ليونيد سلوتسكي كمرشح في الانتخابات الرئاسية.