فورين أفيرز: حرب روسيا وأوكرانيا لن تنتهي إلا بالتفاوض

رأى تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي إلا بالمفاوضات، وإنه حان الوقت لتمهيد الطريق للدبلوماسية وبدء محادثات تُفضي إلى إنهاء حرب يبدو أن انتصار أحد الطرفين فيها أصبح ضربًا من الخيال.

ورغم غياب بديل عملي للمحادثات النهائية، وأي بوادر على أن الأطراف المتحاربة ستبدأ المفاوضات في أي وقت قريب، فإنه ينبغي على جميع الأطراف اتخاذ خطوات الآن لتحقيق إمكانية إجراء محادثات في المستقبل، وفق ما أورد التقرير.

وصعوبة المفاوضات حاليًّا تكمن في أن الجانبين يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مقبول أمر مستحيل في الوقت الحالي؛ في ضوء خشية كل منهما من أن الآخر لن يتنازل أو سيستخدم أي توقف للراحة والتعافي من أجل الجولة التالية من القتال.