استقالة رئيس وزراء بلجيكا بعد خسارة حزبه الانتخابات الأوروبية

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الأحد، أنه سيستقيل من منصبه، بعد هزيمة حزب "الليبراليين والديمقراطيين الفلمنكيين" الذي يتزعمه، في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحصل حزب دي كرو على 5.9% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية، مع فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي: "غداً سأستقيل من منصبي كرئيس للوزراء، لكن الليبراليين أقوياء، وسوف نعود".

وحققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأحد.

ومن المتوقع أن تحافظ أحزاب الوسط والخضر والليبراليين على توازن القوى في البرلمان الذي يضم 720 مقعداً.

ووجهت الانتخابات ضربة في الداخل للرئيس الفرنسي ماكرون والمستسشار الألماني أولاف شولتس ما أثار تساؤلات حول الكيفية التي ستوجه بها القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي العملية السياسية داخل التكتل.