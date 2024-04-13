إسبانيا وإيرلندا والنرويج "مستعدة" للاعتراف بدولة فلسطينية

أبدت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما ذكر رؤساء وزراء الدول الثلاث، يوم الجمعة.

وتوجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أوسلو الجمعة ثم إلى دبلن، حيث عقد مؤتمرين صحافيين مشتركين مع نظيريه النرويجي والإيرلندي، جوناس غار ستور وسيمون هاريس.

وقال هاريس "نعتقد أن لحظة (الاعتراف بدولة فلسطينية) تقترب"، مضيفًا "نود أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من (الدول) الأخرى، من أجل إعطاء وزن للقرار وإرسال أقوى رسالة".