أستراليا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن بلادها ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، في توجه سلكته العديد من الدول الغربية.

وفي خطاب ألقته اليوم الثلاثاء، أبدت وانغ دعما لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.

وقالت وانغ إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".

وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".

وأعلنت العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها إسبانيا، عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يعتبر تحولا في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.