إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية" لأوروبا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يعتبر "مصلحة جيوسياسية" لأوروبا، على حد تعبيره.
وأكد سانشيز، أمام نواب، أن إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية دون أن يحدد موعدًا لذلك، وفقًا لما أوردته "فرانس برس".
وشدد على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتًا" في قطاع غزة على هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".
وكان سانشيز قد أعلن في وقت سابق، أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.
وقال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلبا في مارس/ آذار الماضي: "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "سنفعل ذلك انطلاقًا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضًا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".
وسبق أن أعرب سانشيز، الذي أُعيد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، دون أن يحدد موعدًا لذلك.