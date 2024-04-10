إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية" لأوروبا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يعتبر "مصلحة جيوسياسية" لأوروبا، على حد تعبيره.

وأكد سانشيز، أمام نواب، أن إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية دون أن يحدد موعدًا لذلك، وفقًا لما أوردته "فرانس برس".

وشدد على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتًا" في قطاع غزة على هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".