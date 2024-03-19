"العموم الكندي" يصوت على اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية

يصوت المشرعون في كندا، اليوم، على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، بينما نددت إسرائيل بالاقتراح، الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.