زابوريجيا مجددا.. التحذير من كارثة لا يمكن التنبؤ بها

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس السبت إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به‭ ‬بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.

أصدر رافائيل جروسي التحذير في ضوء ما قال إنها عمليات إجلاء جارية في بلدة إنرودار القريبة بأمر من الحاكم المحلي الذي عينته روسيا.

وقال جروسي على موقع الوكالة على الإنترنت "أصبح الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا".