بعد تثبيت ديبي رئيسا.. من هم المرشحون لرئاسة الحكومة في تشاد؟

بدأ الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعلان رئيس الوزراء سوكسيه ماسرا استقالته اليوم الأربعاء.

وقدم ماسرا اليوم استقالته من منصبه، بعد أن كان قد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية ووصفها بـ "المهزلة".

ولم يؤكد المجلس الدستوري فوز ديبي إلا في 16 مايو الجاري، لكن الرئيس الجديد بدأ بالفعل مساعي تشكيل فريقه الحكومي، وأكد أنه لن يشكل ما يسمى "الحكومة المفتوحة" هذه المرة.

وبحسب ما ذكرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية اليوم تجري المفاوضات في محيط محمد إدريس ديبي ورئيس ديوانه إدريس يوسف بوي. وتأمل حركة الإنقاذ الوطني، التي قادت حملة رئيس الدولة، في الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية وتعيين شخصية منها في منصب رئيس الحكومة، مكافأة للجهود التي ينسقها أمينها العام محمد زين بادا.