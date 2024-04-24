"أخلّت بالتزاماتها".. الصين ترفض بشدة دعم أمريكا العسكري لتايوان

قال مكتب شؤون تايوان التابع للصين، اليوم الأربعاء، إن بكين "تعارض بشدة" إدراج ما تصفه "بالمحتوى المتعلق بتايوان" في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبيه.

وقال المتحدث باسم المكتب إن الصين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال.

ووفقًا لـ"رويترز" أقر الكونغرس في وقت متأخر، من أمس الثلاثاء، حزمة تشريعية توفر المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ويوفر القانون61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال الجيش التايواني يوم الأحد، إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام تمويل تايبيه المدرج في الحزمة التشريعية البالغة 95 مليار دولار، بينما تقوم الطائرات الحربية الصينية مرة أخرى بمناورات قرب الجزيرة.