إيران تجري تدريبات عسكرية مفاجئة قرب الحدود التركية

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في سوريا، حليفة طهران.

وقالت الوكالة إن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية الإيرانية.

ورأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أحقية تركيا بشن هجوم ضد الجماعات التي تهدد حدودها الجنوبية، معتبرًا أنه ”من حق تركيا إزالة هذا القلق“.

وقال روحاني في كلمة له خلال ترؤسه مجلس الوزراء الإيراني: ”من حق تركيا أن تقلق حيال حدودها الجنوبية، ومن حقها أن تزيل هذا القلق“، مستدركًا ”لكننا نعتقد أن الحل هو خروج أمريكا من تلك المناطق وتواجد الجيش السوري فيها“.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استكمال كل الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، فيما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته ليلة الثلاثاء، إن قواتها لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، فيما أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على حدوده الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.