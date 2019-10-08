البنتاغون: تركيا اختارت التحرك من جانب واحد للتوغل في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ جوناثان هوفمان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا اختارت أن تتحرك من جانب واحد في مسار التوغل المحتمل في سوريا.

وأضاف هوفمان أن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبرو رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل على سوريا.

ومضى المتحدث في بيان إلى القول:“للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد، ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدًا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، ولم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت“.