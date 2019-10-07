الخارجية الإيرانية تعلق على مظاهرات العراق

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ما يحدث في العراق من احتجاجات شعبية مناهضة للأحزاب الحاكمة بأنها ”قضية داخلية“.

وقال موسوي في مقابلة مع وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، يوم الإثنين: إن ”الشعب العراقي تجاوز أزمات عديدة على مدى السنوات الماضية، سواء خلال الاحتلال الأمريكي أو بعده“.

وبيّن أن الشعب العراقي ”خرج من جميع الأزمات بحكمته ودرايته، ونحن واثقون أنه سيتجاوز هذه المشاكل أيضًا بنجاح“، غير أنه اتهم جهات لم يسمها بأنها ”طامعة بهذه الأحداث التي يشهدها العراق“،

ووجه لهم كلمة قال فيها: ”أوصي هؤلاء أن لا يُدخلوا أنفسهم في متاعب ومشاكل؛ فما يحصل في العراق قضية داخلية وستُحل قريبًا بإذن الله“.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال في وقت سابق من يوم الإثنين: ”إن الأحداث التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية مؤسفة ومقلقة“.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن ”طريق حل المشاكل في العراق هو وحدة الشعب العراقي والالتفاف حول المرجعية الدينية“ التي يتزعمها المرجع علي السيستاني، والذي حذر حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة الماضية، من استمرار الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ودعا السيستاني عبر وكيله في كربلاء أحمد الصافي البرلمان والحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين والبدء بعملية إصلاح قبل ”فوات الأوان“.

وسقط أكثر من 100 قتيل أغلبهم من المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مدن عراقية مختلفة، منذ الأول من أكتوبر الجاري ضد حكومة عبدالمهدي.