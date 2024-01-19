تايوان.. "الكومنتانغ" أقوى حليف للصين على مفترق طرق بعد الانتخابات

قال تقرير إخباري، إن حزب الكومنتانغ في تايوان والذي يعتبر أقوى حليف للصين في تايبيه والشريك السياسي لبكين يكافح من أجل البقاء في بلد ديمقراطي، حيث يرى الناخبون في تايوان بشكل متزايد مستقبلًا منفصلاً عن "الصين الاستبدادية".

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن حزب الكومنتانغ، أو الحزب القومي الذي كان يحكم الصين ذات يوم وكان يهيمن على السياسة التايوانية لعقود من الزمن تعرض لأطول سلسلة من الهزائم في الانتخابات الرئاسية منذ أن بدأت هذه الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في اختيار زعيمها عن طريق التصويت الشعبي، لتحظى بفترة ولاية ثالثة على التوالي ولكن في المعارضة.

ورأت الصحيفة أن قدرة الحزب الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان على الوقوف على قدميه مرة أخرى ستكون لها تداعيات على علاقة تايبيه المتوترة مع بكين.

وتطالب الصين بتايوان كجزء من أراضيها، وتعتبر حزب الكومنتانغ شريكًا مفيدًا في الجهود الرامية إلى ضم الجزيرة.

وتابعت: "احتمالية ألا ينتخب الناخبون التايوانيون حكومة صديقة لبكين مرة أخرى قد يدفع الصين نحو أساليب أكثر صرامة سعياً إلى الوحدة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".