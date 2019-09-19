جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي بين ترامب ومسؤول أجنبي

استمعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، إلى مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية، بعدما نقلت صحيفة واشنطن بوست أن شخصًا في الاستخبارات أبلغ المسؤولين عنه بأنه رصد كلامًا حساسًا قاله الرئيس دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع مسؤول أجنبي.

وكانت الصحيفة نقلت أن عنصر الاستخبارات استمع إلى ”وعد“ قدمه الرئيس الأمريكي إلى هذا المسؤول الأجنبي، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، اعتبره العنصر ”مقلقًا للغاية“.

ورفع العنصر المذكور بلاغًا رسميًا في الثاني عشر من آب/أغسطس إلى المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأمريكية مايكل اتكينسون، الذي اعتبر بدوره أن المسألة حساسة بما يكفي لإبلاغ الكونغرس بها بشكل عاجل.

وهكذا، مثل اتكينسون، الخميس، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي يسيطر الديمقراطيون على غالبية أعضائها. وعقدت الجلسة مغلقة.

وقال رئيس هذه اللجنة آدم شيف في بيان: إن اتكينسون المكلف رصد أي تجاوزات محتملة داخل أجهزة الاستخبارات ”وافق“ على إخضاعه لاستجواب ”حول الطريقة التي تمت فيها إدارة التبليغ الذي قدمه عنصر الاستخبارات“ بشأن مكالمة ترامب الهاتفية.

وسارع ترامب إلى التنديد في تغريدة، الخميس، بإخضاع اتصالاته للرقابة ووصف هذا الأمر بـ“التضييق“ على الرئيس.

وجاء في تغريدته: ”في كل مرة تقريبًا أتحادث فيها هاتفيًا مع مسؤول أجنبي، أعرف أن عددًا من الأشخاص من مختلف الوكالات الأمريكية يمكن أن يتنصتوا على الاتصال، هذا من دون أن أذكر الذين هم من الدولة الأخرى المعنية. لا يهمني الأمر“.

وتابع ترامب: ”مع علمي بذلك، هل يمكن أن يكون المرء غبيًا لدرجة التصديق أنني قد أقول شيئًا أندم عليه لمسؤول أجنبي؟“.

وأوضحت واشنطن بوست أن دونالد ترامب تحادث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو. وخلال الصيف تبادل رسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واستقبل في البيت الأبيض قادة باكستان وهولندا وقطر.