بطقوس غريبة.. زفاف مثير للجدل لمنافسة بوتين الرئاسية في موسكو (صور)

أثارت منافسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية السابقة، الإعلامية ”كسينيا سوبتشاك“ الجدل بتفاصيل زفافها الذي أقيم وسط العاصمة الروسية موسكو.

وتزوجت سوبتشاك 36 عامًا من المخرج قنسطنطين بوغومولوف، وركبت مع عريسها بعد خروجها من إدارة الأحوال الشخصية سيارة لدفن الموتى كتب عليها ”حتى يفرقنا الموت“.

كما أدت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية عرضًا على المسرح وتخلله بعض التعري في حفل الزفاف، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم تصوير كسينيا في ثوب زفاف نصف شفاف يتميز بأكمام طويلة أثناء توقيعها على الوثائق الرسمية في مكتب تسجيل في العاصمة الروسية موسكو، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ثم أخذ العروسان خيلًا وعربة لحضور حفل الزفاف، الذي جرى في معبد الصعود العظيم في بوابة نيكيتسكي في موسكو.

وبعد الحفل، اتبعوا التقليد المحلي من خلال وضع الزهور في تمثال البرونز الشهير في المدينة.

وشوهدت كسينيا بعد ذلك في ثوب زفاف جديد، وفي وقت لاحق من المساء، تحولت العروس الجديدة إلى ثوب أكثر جرأة وهي تشق طريقها لحضور حفل زفاف ساحر.

وأقيمت مأدبة الزفاف داخل أسوار ”متحف موسكو“ الذي يعد أحد أقدم المتاحف في موسكو.

وكانت قد أظهرت لقطات تم تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي كسينيا وهي تخلع ملابسها على المسرح وتزحف على طول المسرح.

وأشارت بعض التقارير إلى حضور فلاديمير بوتين تعميد كسينيا قبل 37 عامًا، ما أثار شائعات بأنه كان عرابًا لها، حيث كان الرئيس الروسي مقربًا بشكل خاص من والد كسينيا الراحل أناتولي سوبشاك، الذي كان أستاذًا للقانون.

وفي بادئ الأمر، كانت مؤيدة للزعيم الروسي إلا أنها انقلبت عليه وانضمت إلى الاحتجاجات ضده حتى ترشحت للرئاسة عام 2018.

وكانت كسينيا متزوجة سابقًا من الممثل ماكسيم فيتورغان، 47 عامًا، في الفترة من 2013 إلى 2018.