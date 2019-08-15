رحلة غرام.. كشف تفاصيل مثيرة لحادث الطائرة الإيرانية المنكوبة (صور)

كشفت مصادر إيرانية، في وقت متأخر من مساء الخميس هوية قائد الطائرة التعليمية التي سقطت قرب مدينة غرمسار التابعة لمحافظة سمنان شمال إيران، حيث كان بصبحة حبيبته فقط على متن الطائرة قبل سقطوها.

وقالت المصادر لموقع ”آمد نيوز“ المعارض، إن ”الشخص الذي كان يقود الطائرة هو مجيد فتحي نجاد من قادة قوات البسيج الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني، وهو من الشخصيات التي جندت العديد من المقاتلين للدفاع عن نظام بشار الأسد في سوريا”.

وأضافت أن ”مجيد فتحي نجاد، هو مسؤول أمن الطيران المدني في قوات التعبئة (البسيج) وهو متقاعد وكان مسؤولًا عن قوات ما يعرف بكتائب الفاتحين التابعة للحرس الثوري وهي القوة الإيرانية الرئيسية المقاتلة في سوريا“.

وتابعت المصادر أن ”مجيد فتحي نجاد لم يكن معه متدرب وإنما امرأة إيرانية تحمل الجنسية السويدية وكان على علاقة حب معها“، مشيرة إلى أنه ”متورط بقضايا فساد مالي وهو من الشخصيات التي تربطها علاقات واسعة مع إدارة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد“.

ولفتت المصادر الإيرانية التي لم تكشف عن هويتها، إن ”مجيد فتحي نجاد، له نشاط اقتصادي مشبوه، وجرى استجوابه عدة مرات، لكنه حُرم مؤخرًا من دعم الحرس الثوري لأسباب غير معروفة“.

وفي سياق متصل، وصفت وسائل إعلام إيرانية على صلة بالحرس الثوري ”مجيد فتحي نجاد“ بـ“الشهيد“، داعية الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تشييعه صباح يوم غد الجمعة بالعاصمة طهران.

وفي صباح يوم الخميس، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن طائرة تعليم سقطت بعد بضع أمتار من إقلاعها من مطار منطقة ”أيوانكي“ التابعة لمدينة ”كرمسار“ التابعة لمحافظة سمنان شمالي إيران، وأسفرت عن مقتل قائد الطائرة وشخص متدرب.