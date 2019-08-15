مالك الناقلة الإيرانية ”جريس1“ يقول إنها ستتجه لموانئ بالبحر المتوسط

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله، يوم الخميس، إن مالك ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ بالبحر المتوسط وذلك بعد قرار سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها.

ونقلت الوكالة عن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قوله: ”وفقًا لإعلان من مالك الناقلة، فإن وجهة جريس 1 ستكون موانئ بالبحر المتوسط“.

وقررت سلطات منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا الإفراج عن الناقلة لكنها لم تحدد بعد موعدًا لذلك خاصة بعد تلقيها طلبًا أمريكيًا جديدًا في اللحظات الأخيرة باحتجاز الناقلة.