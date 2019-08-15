ظريف: أمريكا فشلت في ”قرصنة“ سفينتنا بمضيق جبل طارق

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، على قرار إفراج سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الايرانية ”جريس1“ التي جرى ضبطها في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية في الرابع من يوليو الماضي.

واعتبر ظريف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة فشلت في سرقة ممتلكات إيران في أعالي البحار، مضيفا: ”أمريكا حاولت سرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال ”الإرهاب الاقتصادي“.

وقال ظريف: ”الافراج عن الناقلة الايرانية في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الأمريكية“.

وقدمت الولايات المتحدة اليوم طلبا للسلطات في جبل طارق باستمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد: ”من يستطيع استرجاع ناقلة نفطه من جبل طارق يستطيع أيضا أن يحمي الخليج من أي تدخل أجنبي“.

وأضاف نجاد ”أمريكا بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء“.