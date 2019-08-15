بريطانيا: على إيران الالتزام بما قدمته من ضمانات بشأن الناقلة ”جريس 1“

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن إيران يجب أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة ”غريس 1“ لن تذهب إلى سوريا، وإنها لن تسمح لإيران أو لأي شخص بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان:“علمنا أن حكومة جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بأن ”جريس 1“ لن تذهب إلى سوريا، وعلى إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها“.

وأضاف البيان:“لن نؤيد أو نسمح لإيران أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن نظام استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه“.

وقال البيان:“لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا“.